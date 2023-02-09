Заводская переводная

Экс-акционер АО «Соликамский магниевый завод» Игорь Пестриков, который объявлен в международный розыск по делу о хищении 250 млн руб. предприятия, заявил, что вернул эту сумму заводу с 14 млн руб. в виде процентов. Об этом господин Пестриков сообщил в письме в редакцию «Ъ-Прикамье». Он настаивает, что получил эти средства в долг в рамках гражданско-правовых отношений, а сделка принесла предприятию прибыль в виде процентов. Информация о погашении долга содержится и в материалах арбитражного дела, в рамках которого предприятие взыскивает эту сумму. По утверждению собеседников на СМЗ, средства на счет завода действительно поступили, но каких-либо платежных документов они не видели. Источники, знакомые с ходом следствия, говорят, что эти действия не приведут к прекращению уголовного дела и могут лишь оцениваться как возмещение ущерба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О переводе денежных средств в общей сумме 264 млн руб. сообщается в письме, которое направлено «Ъ-Прикамье» от имени Игоря Пестрикова. Знакомые с ним источники говорят, что подпись в письме «очень похожа» на подпись господина Пестрикова. В письме сообщается, что 3 февраля этого года он вернул ОАО «Соликамский магниевый завод» 250 млн руб. по договору займа с предприятием и 14 млн руб. процентов. Данные о возврате средств содержатся и в материалах арбитражного дела, в рамках которого СМЗ пытается взыскать более 260 млн руб. Как следует из определения суда о назначении дела к судебному разбирательству, о возврате денег гос­подин Пестриков сообщил в отзыве на исковое заявление.

Напомним, Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Весной прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу Российской Федерации 89% акций предприятия, в том числе и пакета господина Пестрикова. 1 июня 2022 года между СМЗ в лице директора Артура Уртаева и Игорем Пестриковым был заключен договор займа, по которому последний получил 250 млн руб. В МВД посчитали, что договор был заключен незаконно, поскольку его не одобрили акционеры. При этом фактически сделка со стороны заемщика не была обеспечена. В итоге в отношении господина Уртаева было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а затем он был обвинен еще и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, на самом деле средства завода были похищены под видом исполнения этого договора. Игорю Пестрикову было заочно предъявлено обвинение в хищении, поскольку следствию не удалось установить его местонахождение. Сейчас он находится в международном розыске. В январе этого года господин Пестриков подал заявление в арбитражный суд о самобанкротстве.

Игорь Пестриков, фото из розыскного объявления



Находящийся в СИЗО Артур Уртаев вины не признает, поскольку считает перечисление средств гражданско-правовыми отношениями. Игорь Пестриков указывает в письме, что СМЗ не причинен ущерб этой сделкой, а напротив, предприятие получило прибыль в размере порядка 14 млн руб. Также господин Пестриков утверждает, что «следствие принимало все меры, чтобы заемные средства не были возвращены». Под такими мерами бывший акционер понимает аресты его счетов и имущества на сумму более 3 млрд руб.

В январе этого года договор займа между господином Пестриковым и СМЗ был признан недействительным по иску прокуратуры. Арбитражный суд Пермского края согласился с мнением надзорного органа, что сделка была заключена в ущерб обществу и не имела экономической целесообразности. При этом господин Уртаев, подписывая договор займа, действовал в условиях конфликта интересов. В законную силу это решение пока не вступило.

Источник, близкий к АО «Соликамский магниевый завод», говорит, что на счет предприятия действительно поступило более 250 млн руб. «Но, насколько я знаю, никаких документов о назначении платежа там не видели»,— утверждает он.

Источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела в отношении господ Уртаева и Пестрикова, уверен, что перечисление денег не приведет к прекращению дела. «Следствие считает, что у обвиняемых изначально был умысел на хищение денежных средств,— говорит он.— В этих условиях возврат денег может расцениваться только как возмещение ущерба. Кроме того, договор займа признан судом недействительной сделкой, которая нанес­ла ущерб заводу».

Дмитрий Астахов