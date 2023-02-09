В «Росатоме» заявили о готовности работать над защитной зоной ЗАЭС

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провел встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Москве. В ходе встречи господин Лихачев заверил, что российская сторона готова продолжать работу по созданию зоны безопасности на территории Запорожской АЭС.

«В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. А.Е. Лихачев проинформировал гендиректора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной в этой области, а также о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников станции и членов их семей»,— говорится в сообщении на сайте «Росатома».

Идею о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС предложил Рафаэль Гросси после неоднократных обстрелов станции. Осенью 2022 года Рафаэль Гросси посетил Москву и Киев, провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью обсуждения зоны безопасности.

С 5 октября Запорожская АЭС перешла в российскую юрисдикцию. Рафаэль Гросси 26 января сообщал, что группа экспертов МАГАТЭ «почти ежедневно» докладывает о взрывах вблизи станции. По словам господина Гросси, защитная зона вокруг станции необходима, чтобы избежать рисков ядерной аварии.

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Лусине Баласян