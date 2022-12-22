Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя откроется 26 декабря

Тестовая эксплуатация нового терминала аэропорта Нового Уренгоя начнется с 26 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь все пассажирские рейсы будут обслуживаться только в данном терминале. Аэровокзал откроется в понедельник в 5:45 и первыми начнет принимать пассажиров, вылетающих в Москву. Первыми на прилет ожидаются также рейсы из столицы России: авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7.

Пропускная способность нового терминала составляет 840 пассажиров в час. Аэровокзал оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Перед аэропортом будет обновленная парковка, бесплатное время пребывания на которой — 15 минут. При этом будут отдельные полосы для автобусов.

Напомним, первый этап реконструкции аэропорта Нового Уренгоя был завершен в июне прошлого года. В эксплуатацию была введена часть магистральной рулежной дорожки (МРД), одна из трех рулежных дорожек (РД-А) и четыре места стоянки. В январе этого года была введена в эксплуатацию обновленная взлетно-посадочная полоса.

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