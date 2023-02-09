Россельхознадзор: с начала года в Прикамье ввезено 193 тонн овощей и фруктов

На склад плодоовощной продукции в Перми отгружены 10 тонн овощей и фруктов (огурец, помидор, баклажан, гранат, лимон, перец, салат китайский), прибывших из Московской области. Происхождение продукции — Краснодар, Узбекистан, Турция, Иран, Брянск и Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Всего с начала 2023 года в Пермский край ввезено 193 тонн овощей и фруктов для продажи в торговых сетях, отметили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в пермских СМИ появилась информация, что в пермских продуктовых магазинах наблюдается дефицит огурцов. В краевом минпромторге 59.RU поясняли, что частично он связан с сезоном, а также сокращением отгрузок с крупного российского тепличного комбината из-за перезакладки огуречных кустов и уменьшением импорта из Киргизии и Узбекистана, где прошли заморозки, и часть урожая погибла.