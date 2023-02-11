Женщины в науке — в трех графиках

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Эта дата введена Генассамблеей ООН в 2015 году как напоминание о том, какую роль в научном прогрессе сыграли женщины. Сколько женщин проводят исследования в России и Европе — в инфографике «Ъ».

Количество женщин в науке и мире технологий напрямую не зависит от региона или экономической развитости страны. Самые высокие доли женщин с дипломами инженеров приходятся на арабские государства, например на Алжир (48,5%), Марокко (42,2%), Оман (43,2%), Сирию (43,9%) и Тунис (44,2%).

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По оценкам ЮНЕСКО, средняя доля женщин в науке в мире составляет 33,3%. Многие страны не ведут такие подсчеты или не раскрывают такую информацию. Среди них такие крупные экономики, как Соединенные Штаты, Индия и Китай. В Европе от среднего показателя отстают сразу четыре страны: Люксембург (32,5%), Венгрия (30,8%), Финляндия (30,3%) и Германия (27,9%).

Согласно Национальной стратегии действий в интересах женщин, женщины в России получают высшее образование чаще, чем мужчины (55% против 45%). Но, получив диплом, гораздо реже занимаются научной карьерой. На женщин в стране приходится только 43,4% кандидатов наук и 28,3% докторов наук. По данным Росстата, их доля в общей численности исследователей в 2020 и 2021 годах составляла 38,8%. Этот показатель сокращается на протяжении практически всей истории современной России.

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В обычной жизни россиянки редко интересуются новостями науки и критично оценивают свою информированность о прогрессе. Согласно опросам Высшей школы экономики, только 15% женщин считают важными новости из раздела «наука» и 33% хорошо знакомы с новыми открытиями и разработками. Среди мужчин так отвечали 21% и 42% соответственно.

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Игнат Воронцов