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Нижегородская область опустилась на 17 место в рейтинге качества жизни

По итогам 2022 года Нижегородская область опустилась с 13 места на 17 в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ). Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рейтинг рассчитывается второй раз, он будет ежегодным. В АСИ считают, что результаты будут стимулировать региональные органы власти к формированию качественной среды для жизни людей.

Учитывался 161 показатель по 10 направлениям: жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, медицина, образование, инклюзивность и равенство. Открыто публикуются первые 20 регионов.

Анастасия Еремина

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