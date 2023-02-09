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Коммерсантъ FM
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РЖД не может увеличить перевозки нефтепродуктов на восток из-за ситуации в портах

Восточное направление РЖД не справляется даже с согласованными объемами перевозки нефтепродуктов и не может их увеличить из-за ситуации в терминалах. Только за первую неделю февраля 2023 года портами Дальнего Востока отклонено 14% поданных заявок, заявили в компании. Ранее «Ъ» писал, что нефтекомпании жалуются на массовые отказы РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов на восток.

«РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку. <...> Терминалы оказались не готовы перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов. Из-за этого количество вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре общего пользования сейчас превышает нормативы в 2,5 раза»,— сообщили в РЖД.

В компании призвали портовиков присоединяться к информационным системам РЖД (ДИЛС, СКПП), чтобы участвовать в планировании и управлении подводом груженых вагонопотоков. Пока к ним подключено лишь 23% портовых терминалов.

Для увеличения объемов перевозок в РЖД предложили постепенно заменить устаревшие вагоны-цистерны на улучшенный подвижной состав. Компания также прорабатывает технологии транспортировки нефтепродуктов в шести- и восьмиосных цистернах.

По итогам 2022 года погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД составила почти 216 млн тонн — на 0,7% меньше, чем годом ранее. Во внутрироссийском сообщении перевезено 129 млн тонн (+2,3%), экспорт сократился на 4,9% — как отмечает РЖД, прежде всего, за счет прекращения перевозок на Украину.

Погрузка нефтеналивных грузов на Восточный полигон в 2022 году составила 29,3 млн тонн — на 4,6% больше, чем в 2021 году. Субсидирование перевозок нефтепродуктов в адрес Дальневосточного федерального округа способствовало росту поставок на восток во внутрироссийском сообщении — до 20 млн тонн (+10%).

С массовыми отказами на нефтеперевозки столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники «Ъ» рассказали, что «вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Кого за нефтью посылать».

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