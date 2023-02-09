УФАС потребовало увеличить количество газетных киосков в Перми

Пермское УФАС вынесло администрации Перми предупреждение о необходимости увеличить количество мест для газетных киосков, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов (НТО). По мнению антимонопольного органа, городские власти не обеспечивают жителей минимальным количеством киосков, установленным нормативом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Антимонопольным ведомством установлено, что согласно схеме размещения НТО, на территории Перми предусмотрено 105 мест для киосков по продаже печатной продукции в то время, как по нормативу их должно быть 125. Таким образом, городские власти не обеспечивают население минимальным по нормативу количеством НТО, реализующих печатную продукцию, что является нарушением действующего законодательства. Такое поведение чиновников привело к ограничению в Перми количества НТО, продающих печатную продукцию и, следовательно, к препятствию деятельности участников соответствующего товарного рынка»,— рассказал журналистам на пресс-конференции начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов пермского УФАС России Марк Раев.

Если предупреждение не будет исполнено до 3 марта, региональное УФАС будет рассматривать вопрос о возбуждении антимонопольного дела.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что предупреждение УФАС в администрацию не поступало. Вместе с тем, мэрия признает, что обеспеченность города газетными киосками ниже норматива, установленного правительством Прикамья. По данным администрации, на 9 февраля, схемой размещения НТО на территории Перми предусмотрены 97 мест для размещения киосков по продаже печатной продукции. Еще 20 киосков по продаже печатной продукции находятся на частных территориях. «Таким образом, показатель обеспеченности составляет около 94%»,— утверждают в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии добавили, что администрация планирует добавить в схему размещения НТО еще 14 мест для газетных киосков, «что позволит сформировать обеспеченность данным видом НТО в размере 104,7%».