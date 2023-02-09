Владелец сигаретных марок Parliament и L&M сообщил о трудностях ухода из России

Табачная компания Philip Morris International (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, стики для IQOS) сообщила о трудностях в продаже российских активов из-за ограничений на рынке. Корпорация оценила их в $2,5 млрд.

«PMI постоянно оценивает развивающуюся ситуацию в России, в том числе недавние нормативные ограничения на рынке, которые влекут за собой очень сложные условия, которые должны быть выполнены для одобрения властями любой сделки по отчуждению инвестиций, и ограничения, вытекающие из международных нормативных актов»,— говорится в заявлении компании.

Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы Philip Morris International в России составляют около $2,5 млрд без учета внутригрупповых остатков. Из них примерно $0,6 млрд — денежные средства и их эквиваленты, хранящиеся в основном в российских рублях.

Philip Morris International намеревалась покинуть Россию к концу 2022 года. Российский рынок являлся для Philip Morris седьмым по величине. Доля продукции табачной компании на рынке в РФ составляла 27%.

Подробнее по этой теме — в материале «Ъ FM» «Philip Morris испаряется из России».

Дарья Эрозбек