Сергей Лавров проложил путь к африканскому союзнику НАТО

В последние годы активность российской дипломатии в Сахаро-Сахельском регионе значительно возросла, доказательством чего стало продолжающееся африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Из Мали он направился в соседнюю Мавританию, где в среду провел переговоры. У двух республик разные подходы к внешней политике. Военные власти Мали готовы по максимуму сближаться с Россией, не стесняясь жестко критиковать Францию и другие западные страны. Мавритания же остается ключевым африканским партнером НАТО и намерена усиливать взаимодействие с США и их союзниками. Впрочем, по итогам визита господина Лаврова в столицу Мавритании город Нуакшот можно констатировать, что и сотрудничеству с Москвой место найдется. С подробностями — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и его мавританский коллега Мохаммед Салем ульд Мерзук

Фото: Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и его мавританский коллега Мохаммед Салем ульд Мерзук

Фото: Reuters

«Все наши собеседники, с которыми мы проводим переговоры в последние годы, однозначно и твердо выступают за уважение международного права в его универсальном измерении, как и должно быть, прежде всего за уважение принципов Устава ООН, начиная с основополагающего принципа суверенного равенства государств. Об этом Запад предпочитает не говорить. Надо почаще об этом нашим западным коллегам напоминать»,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком.

Это заявление глава российского МИДа сделал в стране, которая имеет тесные и давние связи с этим самым Западом. Так, в октябре прошлого года Мавританию посетили представители Госдепартамента США. «При нашей значительной поддержке... они (мавританцы.— “Ъ”) в значительной степени смогли справиться с проблемами терроризма... Но они, очевидно, обеспокоены тем, что происходит в Мали и других частях Сахеля, и в особенности — вводом войск “Вагнера” (ЧВК “Вагнер”.— “Ъ”) в Мали и некоторыми приграничными инцидентами»,— заявила тогда заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

США и другие члены Североатлантического альянса активизировали сотрудничество с Мавританией, после того как республика Мали покинула «Сахельскую пятерку».

Эта коалиция пяти африканских государств была создана для борьбы с террористическими группировками в регионе к югу от Сахары.

В целом для НАТО Мавритания была и остается основным партнером в регионе. Об этом заместитель генсека альянса по политическим вопросам и вопросам безопасности Хавьер Коломина напомнил в ходе визита в страну в июне 2022 года. Он также пообещал, что в течение нескольких месяцев НАТО предпримет шаги для активизации сотрудничества с Мавританией.

Сближение действительно заметно. Так, в декабре в Вашингтоне прошел первый почти за десять лет саммит лидеров США и стран Африки, организованный американским правительственным агентством Millenium Challenge Corporation (MCC). На мероприятии совет директоров во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном включил Мавританию в список стран для получения грантов MCC. Программа подразумевает поддержку политических и институциональных реформ в стране, направленных на преодоление экономического застоя.

Среди причин, заставивших Запад по-новому посмотреть на отношения с Западной Африкой,— укрепление сотрудничества России со странами региона.

В июне 2021 года РФ и Мавритания на конференции по международной безопасности в Москве подписали соглашение о военном сотрудничестве. О чем именно договорились тогда стороны, публично не сообщалось. Однако автоматы Калашникова в руках военных на входе в МИД Мавритании свидетельствуют о том, что поставки российского вооружения до нее все же доходят.

И хотя на пресс-конференции в среду Сергей Лавров и Мохаммед Салем ульд Мерзук не говорили о военном сотрудничестве, российский министр заверил: Москва будет активно помогать усилиям Мавритании в преодолении угроз терроризма в Сахаро-Сахельском регионе. При этом он подчеркнул, что Россия выражает уважение политике нейтралитета, которую Мавритания последовательно проводит на всех направлениях (имелся в виду прежде всего украинский конфликт.— “Ъ”). «Нейтралитет не препятствует активной роли Мавритании в рассмотрении проблем Африканского континента, прежде всего проблем, которые существуют рядом с Мавританией. Имею в виду угрозы терроризма в Сахаро-Сахельском регионе»,— сказал господин Лавров.

Обсуждалось и иное двустороннее сотрудничество. «Буквально на следующей неделе с очередной дружеской миссией здесь будет работать бригада врачей из Дагестана, которая будет проводить безвозмездные консультации и хирургические операции для пациентов Мавритании, которые в этом нуждаются»,— рассказал Сергей Лавров. Кроме того, министр отметил: «Наши друзья заинтересованы в поставках из России углеводородного топлива, продовольствия и удобрений. Мы сегодня подробно об этом говорили. Готовы удовлетворять запросы в этих товарах Мавритании и других африканских стран». Слово «друзья» тут явно было не случайным.