Своевые бобы

Рекордный урожай сои в России в 2022 году привел к снижению импорта. По данным «Совэкона», с начала сезона ввоз соевых бобов сократился на 13% год к году, падение показателя может продолжиться. Российская соя дешевле импортной с учетом доставки, что делает ориентированных на закупки иностранного сырья переработчиков менее конкурентоспособными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Импорт соевых бобов в Россию с начала сезона в сентябре 2022 года по январь 2023 года снизился примерно на 13%, до 685 тыс. тонн год к году, подсчитали в «Совэконе».

Как отмечают аналитики, все ввезенные объемы в сезоне — импорт из Бразилии. Поставки из Парагвая, другого крупного производителя сои в мире, остановились весной 2022 года, говорится в обзоре «Совэкона». Дело в том, что в стране собран рекордно низкий урожай соевый бобов — 4,2 млн тонн против 9,9 млн тонн годом ранее, согласно Минсельхозу США (USDA). Кроме того, официальные лица Парагвая отмечали сложности в торговле с Россией в связи с ужесточением санкций из-за военных действий на Украине, пишет в обзоре «Совэкон».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает снижение импорта с рекордным урожаем соевых бобов в России, в первую очередь в центральной части. По данным Росстата, здесь собрано 2,5 млн тонн сои, что на 13% больше, чем годом ранее. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уточняют, что итоговый урожай сои в 2022 году в России превысил 5,75 млн тонн, а может оказаться и выше 6 млн тонн. Огромный урожай зафиксирован во всех макрорегионах, что актуально в условиях запуска двух крупных маслозаводов в центре РФ общей мощностью по переработке около 2 млн тонн с акцентом именно на сое, отмечают аналитики ИКАР.

Переработчики сои проблем с сокращением импорта не видят. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что с учетом рекордного урожая соевых бобов в России и пошлины на экспорт опасений нехватки сырья нет. Пошлина на вывоз из России соевых бобов в 20%, но не менее $100 за тонну, установлена до 31 августа 2024 года. «Ведомости» со ссылкой на источники в январе писали, что в 2023 году Минсельхоз может инициировать повышение пошлины до 50% с 2025 года. В Масложировом союзе говорили, что мера защитит интересы действующих маслоэкстракционных заводов, а также инвестиции в мощности по переработке.

Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов добавляет, что запасы соевых бобов в России превышают уровень прошлого сезона, даже на фоне повышенной переработки. По данным «Совэкона», с начала сезона по декабрь 2022 года в России произведены рекордные 2,8 млн тонн растительного масла, включая около 300 тыс. тонн соевого масла. Сезоном ранее эти показатели были на уровне 2,4 млн тонн и 210 тыс. тонн соответственно.

Андрей Сизов прогнозирует, что снижение импорта соевых оборов относительно прошлого сезона может продолжиться с учетом рекордного российского урожая и соответственно низких цен на внутреннем рынке. По его оценкам, бразильская соя сейчас стоит около $570 за тонну без учета фрахта, а с затратами на логистику цена для российских покупателей может превышать 40 тыс. руб. за тонну. Среднюю стоимость сои на внутреннем рынке эксперт оценивает в 35–36 тыс. руб. за тонну. По данным ИКАР, соевые бобы в центре РФ в среднем стоили около 38 тыс. руб. за тонну на начало года, что на 15–20% ниже значений конца декабря 2021 года. Как отмечает господин Сизов, в таких условиях основному импортеру соевых бобов ГК «Содружество» из Калининграда может быть сложнее конкурировать с работающими в центре страны переработчиками. В «Содружестве» “Ъ” не ответили.

В Минсельхозе также заявили “Ъ”, что сокращение импорта сои связано с рекордным урожаем этой культуры в 2022 году, отметив, что благодаря высокому валовому сбору отпускные цены на сою сегодня значительно ниже уровней на аналогичный период прошлого года. По словам представителя Минсельхоза, увеличение производства соевых бобов — один из трендов в отрасли. За последние десять лет, говорят там, посевные площади сои в России выросли в 2,3 раза, до 3,5 млн га.

Анатолий Костырев