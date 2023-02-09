В Пермь прибыл замминистра обороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков находятся с визитом в Пермском крае, рассказали «Ъ-Прикамье» источники в органах власти. По данным собеседников, они намерены посетить АО «Соликамский завод “Урал”», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Мотовилихинские заводы». О цели визита источники не рассказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Завод в Соликамске и оборонный дивизион «Мотовилихи» находятся в контуре управления «Технодинамики» уже несколько лет. ФКП «Пермский пороховой завод» перешло в оперативное управление холдинга в конце прошлого года, когда было подписано распоряжение об акционировании предприятия, процедура должна завершиться в течение 60 месяцев.