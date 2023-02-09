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Коммерсантъ FM
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Концерн Rheinmetall готов поставить на Украину танки Panther и БМП Lynx

Германский оборонный концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard, готов отправить Украине самый современный боевой танк собственного производства — Panther KF51, а также боевые машины пехоты (БМП) Lynx. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

Panther KF51

Panther KF51

Фото: Julian Stratenschulte / DPA / Picture-Alliance / AFP

Panther KF51

Фото: Julian Stratenschulte / DPA / Picture-Alliance / AFP

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther»,— сказал глава концерна. Тем не менее, для экспорта вооружений требуется разрешение правительства Германии. Если разрешение будет получено, танки поставят через 15-18 месяцев, заверил глава Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall представил боевой танк Panther KF51 на международной выставке Eurosatory 13 июня 2022 года. Танк имеет пусковую установку ля разведывательных дронов и дронов-камикадзе. Кроме того, он оснащен защитой AMAP, выполняющую как функцию ПВО.

БМП Lynx была представлена концерном в 2016 году. Стальная броня БМП защищает от от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб. Есть система защиты AMAP.

Анастасия Ларина

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