Восьмого погибшего достали из под завалов жилого дома в Новосибирске

Количество жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до восьми человек. «Под завалами нашли еще одно тело, - сообщили в региональном минздраве. - Число погибших достигло семи. Двоих пострадавших выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое – в тяжелом состоянии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Днем сообщалось о пяти жертвах взрыва.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме привел к частичному обрушению двух подъездов. Начался пожар. Сообщение о происшествии поступило в 07:43 по местному времени. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв м в 9:20 местного времени. Предварительная площадь обрушения составила 200 кв м.

В Новосибирск прибыл глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата МЧС. Министр отправился на место чрезвычайной ситуации, где сообщил, что под завалами могут оставаться восемь человек.

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Анна Егорова