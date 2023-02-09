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Коммерсантъ FM
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Дуров возглавил рейтинг самых влиятельных людей Дубая по версии «Arabian Business»

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, проживающий в Дубае с 2017 года, был признан самым влиятельным человеком в эмирате по версии газеты «Arabian Business». На 2-м месте — президент авиакомпании Emirates Сэр Тим Кларк, на 3-м — крупнейший девелопер в ОАЭ Мохамед Алаббар.

38-летний Павел Дуров, состояние которого оценивают в $15,1 млрд, перенес штаб-квартиру Telegram в Дубай в 2017 году. Гражданство ОАЭ он получил в феврале 2021 года. В декабре 2022 года Forbes признал его богатейшим человеком в ОАЭ.

У Павла Дурова также есть гражданство Сент-Китс и Невис (островное государство в восточной части Карибского моря), Франции и России. В разговоре с Forbes он просил не называть его гражданином России.

Анастасия Ларина

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