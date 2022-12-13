Forbes признал Павла Дурова богатейшим человеком в ОАЭ

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ по версии Forbes, его текущее состояние оценивается в $15,1 млрд. В общем списке миллиардеров господин Дуров занимает 123-е место.

В прошлом году состояние предпринимателя превышало $17 млрд. В 2020 году оно достигало $2,4 млрд, годом ранее — $2,7 млрд, в 2018-м — $1,7 млрд.

У Павла Дурова четыре гражданства — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Гражданином Объединенных Арабских Эмиратов он стал только в феврале 2022 года. С 2017-го предприниматель живет в Дубае. В феврале 2021-го Павел Дуров встречался с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.

Весной 2021 года господин Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes. Он занимал девятую строчку в рейтинге.

Дарья Эрозбек