Объединенные российские эмираты

На проходящем в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open — турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $780 тыс. успешно выступают сразу три российские теннисистки. Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина поборется за выход в полуфинал с китаянкой Чжэн Циньвэнь и в случае победы встретится с Вероникой Кудерметовой или Людмилой Самсоновой, которые составили вторую четвертьфинальную пару в той же половине сетки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае победы на турнире в Абу-Даби Дарья Касаткина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира

Фото: Christopher Pike / Getty Images В случае победы на турнире в Абу-Даби Дарья Касаткина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира

Фото: Christopher Pike / Getty Images

Турнир WTA в Абу-Даби проходит лишь во второй раз. В 2021 году он открывал сезон, послужив заменой одному из китайских состязаний, не состоявшемуся из-за пандемии коронавируса. Теперь женский теннисный тур переместился на Ближний Восток в начале февраля ввиду отмены российского St. Petersburg Ladies Trophy. В результате регион, обладающий в это время года едва ли не идеальным для тенниса климатом, получил серию из трех подряд турниров высокого уровня. Открыл ее как раз Mubadala Abu Dhabi Open, а продолжат традиционные состязания в Дохе и Дубае.

Для Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой — трех российских теннисисток из первой двадцатки рейтинга WTA, которые в Абу-Даби вошли в список «сеяных», эта неделя имеет важное значение.

После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии им требуется прибавлять, иначе через некоторое время неизбежно падение в мировой классификации, где они по итогам прошлого года заняли высокие места.

Кудерметова, кстати, по итогам января уже покинула топ-10, куда теперь старается вернуться. Касаткина же пока стоит в первой десятке достаточно прочно, но ей предстоит защищать большое количество рейтинговых очков весной на Открытых чемпионатах Италии и Франции, и сейчас было бы неплохо сделать основательный запас. Более того, в настоящий момент у сильнейшей из россиянок есть возможность обновить собственный рейтинговый рекорд: в случае победы в Абу-Даби она впервые станет седьмой ракеткой мира.

Первой соперницей Касаткиной в Абу-Даби оказалась Джил Тайхман — хорошо знакомая ей швейцарская левша с довольно активной, но недостаточно стабильной игрой. И поначалу можно было подумать, что Касаткина до сих пор не отошла от разгромного поражения на старте Australian Open от своей соотечественницы Варвары Грачевой, которая тогда в Мельбурне разгромила ее менее чем за час.

На самом деле, по словам россиянки, ее быстрое фиаско в первой партии имело иную причину. Просто до этого она тренировалась в Абу-Даби исключительно в светлое время суток и не сразу приспособилась к включенному перед началом встречи электрическому освещению.

А затем все встало на свои места. Заиграв в свой коронный теннис со сменой ритма, Касаткина начала брать один гейм за другим. В итоге — 1:6, 6:0, 6:2. В четвертьфинале ей предстоит встреча с еще одной теннисисткой из первой тридцатки — китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая, так же как Касаткина, большую часть времени между турнирами проводит в Барселоне. В прошлом сезоне она добилась заметного прогресса и имеет на своем счету победы над такими известными соперницами, как экс первая ракетка мира румынка Симона Халеп и испанка Паула Бадоса.

Хотя исход противоборства Касаткиной с Чжэн Циньвэнь не очевиден, полуфинал в верхней половине сетки в любом случае не обойдется без российского присутствия. Дело в том, что в другом четвертьфинале в пятницу встретятся Кудерметова и Самсонова, которые, кстати, в этом году начали выступать вместе в паре, хотя пока и без особого успеха. Кудерметовой, сыгравшей два года назад в Абу-Даби свой первый финал на турнире WTA, еще в среду удалось выбить из сетки свою прежнюю партнершу по парному разряду — бельгийку Элизе Мертенс, а Самсонова в четверг в упорнейшей борьбе справилась с чемпионкой Roland Garros двухлетней давности чешкой Барборой Крейчиковой. Первая партия их противостояния продолжалась 61 минуту, вторая — почти полтора часа, но в итоге Самсонова с шестого матчбола взяла верх — 7:5, 7:6 (8:6). Из трех предыдущих встреч нынешних четвертьфиналисток две остались за Кудерметовой, но сейчас соотношение сил выглядит абсолютно равным.

Евгений Федяков