Кремль считает, что расследование взрывов на «Северных потоках» пытаются молчаливо свернуть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что инициаторы взрыва на «Северных потоках», могут повторить его в любой точке мира. Господин Песков подчеркнул необходимость продолжать расследование, пока виновные не будут наказаны.

«Это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие саботажи»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша, в котором он обвинил власти США в подрыве газопроводов, Дмитрий Песков отметил, что воспринимать эту информацию как первоисточник нельзя. Однако, по его словам, это очень важный материал, который должен способствовать ускорению расследования.

«Конечно, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на международную критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно. А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования»,— отметил пресс-секретарь.

Вчера, 8 февраля, Сеймур Херш опубликовал текст, в котором утверждается, что произошедшие взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. Материал основан на сообщении одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией».

Милена Костерева