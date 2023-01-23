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Коммерсантъ FM
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Юрлица открываются с трудом

С какими сложностями сталкиваются предприниматели в Турции

Россияне открыли рекордное количество компаний на турецкой территории. За 2022 год в стране появилось более полутора тысяч юрлиц с участием российского капитала, подсчитали в турецком Союзе палат и товарных бирж. Так бизнесмены из России пытаются заработать на обходе санкций, отмечают эксперты по релокации. Однако борьба за рынок напоминает золотую лихорадку, и большинство предпринимателей в ней проигрывают, говорят собеседники “Ъ FM”. С подробностями — Григорий Колганов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турция всегда была популярным направлением у российских бизнесменов. Например, в 2021-м они зарегистрировали в стране больше 1,3 тыс. компаний. Всего на несколько сотен меньше, чем в 2022-м. Предпринимателей привлекала значимая роль республики в мировой торговле и похожие на российские условия ведения бизнеса: НДС — 18%, налог на прибыль — около 20%.

Как бизнес выписывается из-за границы

Как бизнес выписывается из-за границы

В 2023 году у россиян появилась еще одна причина открыть бизнес в Турции. Большинство новых юрлиц занимаются оптовой торговлей, и это предсказуемо, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, который недавно запустил совместное предприятие с турецкими бизнесменами: «Турция на сегодняшний день является главным транзитным хабом для товаров, которые завозятся из Европейского союза.

Если мы посмотрим на торговый баланс Россия—Турция и увеличившийся почти в 2,3 или 2,4 раза импорт из этой страны, то увидим, что все это происходит не за счет исключительно турецких товаров, а транзита западной продукции на российский рынок. Турция в данном случае осуществляет трансферную деятельность. Они закупают товары в европейских странах и потом перепродают уже непосредственно в Россию.

Безоблачными условия для отечественных бизнесменов были лишь до середины лета, отмечают собеседники “Ъ FM”. Тогда турецкие власти одобряли почти каждую заявку на открытие в стране юрлица. А торговые компании россиян выигрывали конкуренцию у местных.

К августу ситуация стала тревожить Анкару. Возросли и риски вторичных санкций со стороны Запада. И теперь трудности начинаются уже на первом этапе регистрации компании — собеседовании в специальном госоргане — отмечает управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который консультирует в Турции иностранных предпринимателей: «Проводится персональное собеседование с учредителем. У него спрашивают, чем планирует заниматься, надолго ли останется в стране, есть ли капитал.

Сложности начинаются на этапе открытия счета. Даже если его откроют, то все трансакции надо долго проверять, объясняться с менеджерами банков. Из-за этого осложняются обороты. До этого перевод можно было провести за один день. Сейчас — за три-пять».

Каково будущее молодых российских компаний за рубежом

Каково будущее молодых российских компаний за рубежом

Удержаться на плаву сейчас удается лишь предпринимателям с господдержкой из России или связями с топ-менеджерами местных банков, говорят собеседники “Ъ FM”. Остальные, теряя бизнес, даже не могут остаться в Турции: большинство заявок на ВНЖ со стороны россиян отклоняют. Впрочем, легализоваться не удается и тем предпринимателям, кто сохранил активы, отмечает сотрудник по работе с вип-клиентами одной из местных консалтинговых компаний Айрат Шавалиев: «Мы подавали документы на ВНЖ через юрлицо в марте, и был отказ. На практике мы не встречали ни одного кейса, когда вид на жительство бы дали через компанию.

Гражданство таким образом получить можно, но для оформления юрлица, регистрации в налоговой, бухгалтерии и офиса этого недостаточно. Если организация крупная, и численность ее штата начинается от 50 человек, то вероятность больше. И в вопросах рентабельности, конечно, проще подать документы по аренде недвижимости».

Инфляция в Турции в несколько раз выше, но россияне ее не чувствуют, поскольку торгуют не в лире, а в долларах и евро. Впрочем, прогнозы экспертов неутешительные. По их словам, скоро на рынке останутся считанные игроки, а остальных задушат санкции.

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Иван Хорушевский

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