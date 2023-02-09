Названа вакансия в Петербурге, на которую откликнулись 44 тыс. человек

Вакансии с удаленной занятостью в Санкт-Петербурге продолжают занимать лидерские позиции по популярности у соискателей. Дистанционный формат в 2022 году предлагали в шести объявлениях из десяти, следует из данных hh.ru.

По итогам ушедшего года больше всего откликов собрала вакансия оператора дистанционной обработки данных с зарплатой до 70 тыс. руб. Свое резюме на нее отправили почти 44 тыс. соискателей. Вторую и третью строчки занимают должности удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок и упаковщика заказов: 17,5 тыс. и 16,9 тыс. откликов соответственно.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова отмечает, что соискателей привлекает не только высокая зарплата, которая в некоторых самых популярных вакансиях и вовсе не указана. Работники обращают внимание на свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что треть петербуржцев пожаловались на хроническую усталость на работе.

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