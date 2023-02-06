Треть петербуржцев пожаловались на хроническую усталость на работе

Аналитики Сбер Аптека и HeadHunter провели исследование и выяснили, как жители Санкт-Петербурга сражаются с хронической усталость. Треть из опрошенных горожан испытывают ее практически каждый день.

Петербург занял второе место по ощущению от усталости от работы и домашних дел, первенство досталось Челябинской области. В то же время Санкт-Петербург оказался лидером сред тех, кто чувствует усталость стабильно каждый месяц (7% жителей).

В таком состоянии чаще пребывают женщины, чем мужчины. Среди сфер, которые наиболее подвержены хронической усталости, в исследовании выделяют представителей маркетинга и PR, научных сотрудников и IT-специалистов.

В конце января «Ъ-СПб» рассказывал, что каждый третий работодатель Петербурга ожидает перемен к лучшему в этом году.