В Брянской области сбили девять украинских беспилотников

В ночь на 9 февраля девять украинских беспилотников атаковали территорию Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все беспилотники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять»,— написал господин Богомаз в своем Telegram. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

19 января Александр Богомаз сообщал, что система ПВО отразила ракетный удар по Унечскому району области. 14 января господин Богомаз говорил, что системы ПВО сбили ракету «Точка У».

Олеся Павленко