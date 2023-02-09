Зеленский рассказал, что Макрон изменил позицию после слов об унижении России

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил свою позицию с тех пор, как в июне 2022 года заявил о недопустимости унижения России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал»,— сказал Владимир Зеленский в интервью Le Figaro в ответ на слова журналистов, которые напомнили ему о реакции Киева на слова Эмманюэля Макрона.

В июне 2022 году Эмманюэль Макрон заявил, что важно не унижать Россию. По его мнению, это было необходимо для поиска дипломатического решения после завершения военных действий.

Олеся Павленко