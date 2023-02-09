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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: в G7 обсуждают санкции против Китая, Ирана и КНДР к годовщине военной операции на Украине

Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые могут помогать России обходить западные ограничения. Новый пакет санкций могут принять 24 февраля — к годовщине ввода войск России на Украину. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, под санкции могут попасть компании, которые поставляют России технологии и компоненты для военного производства. По словам источников агентства, так страны G7 пытаются пресечь поток товаров военного назначения через третьи страны в Россию.

Условия санкций и список компаний, которые попадут под ограничения, пока обсуждаются. По данным Bloomberg, каждая страна G7 может ввести собственные санкции, а не присоединиться к общим ограничениям.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций Евросоюза к первой годовщине ввода российских войск на Украине. По ее словам, новый пакет санкций закроет пробелы в уже принятых ограничениях.

Олеся Павленко

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