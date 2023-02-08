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Коммерсантъ FM
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Путин на Совбезе обсудил пожарную безопасность и чрезвычайные ситуации

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. На совещании обсуждались вопросы развития инфраструктуры, а также пожарную безопасность и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций во время паводков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период»,— сказано в сообщении Кремля. Других подробностей встречи не приводится.

Олеся Павленко

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