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Воронежский «Молвест» может построить в ЛНР молочную ферму на 3,6 тыс. голов

Молочный холдинг «Молвест» из Воронежской области (основатель — депутат Госдумы Аркадий Пономарев) планирует построить молочный комплекс на 3,6 тыс. голов в Луганской народной республике. Об этом стало известно по итогам встречи воронежской делегации, в которую вошел господин Пономарев, с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Компания также рассматривает возможность строительства предприятия «по переработке и производству готовой продукции», сообщил господин Пасечник.

По данным «Ъ-Черноземье», холдинг может реализовать проект в одном из подшефных Воронежской области районов.

По данным Kartoteka.ru, в Луганске в ноябре было зарегистрировано ООО «Сельскохозяйственная компания “Марковское”» (по аналогии с работающим у «Молвеста» в приграничном Кантемировском районе Воронежской области ООО «Сельскохозяйственное предприятие “Новомарковское”»).

«Марковское» возглавляет представитель «Молвеста» Рустам Камалетдинов. В «Молвесте» в течение дня не ответили на вопрос «Ъ».

Как летом 2022 года воронежские власти договаривались с луганскими о помощи в восстановлении республики — в публикации «Ъ-Черноземье» «Нашкодить сильно не успели».

Олег Мухин

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