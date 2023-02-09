Проезд с наценкой

Счетная палата констатировала, что приостановка поставок транспондеров и антенн DSRC для них в Россию может привести к росту цен на устройства для пользователей платных дорог. Запасы устройств от европейских поставщиков заканчиваются, выяснил “Ъ”. При этом разрабатываемые отечественные аналоги выходят дороже импортных. В «Автодоре», впрочем, успокаивают: дефицита транспондеров не будет, а цена не превысит 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) обнародовала результаты проверки расходования средств на строительство автодорог, входящих в маршрут Европа—Западный Китай. Среди прочих проблем документ описывает ситуацию с транспондерами — устройствами для списания денег со счета пользователя платных дорог. Эти устройства, напомним, позволяют проехать пункт взимания платы (ПВП) без остановки. А на дорогах с системой «Свободный поток» (ЦКАД, участки М-12 и Московский скоростной диаметр) уже нет и ПВП: деньги списываются автоматически с помощь системы камер. При этом на ряде трасс транспондеры позволяют получить скидку к базовому тарифу. В обороте, по оценкам СП, у граждан 3,5 млн устройств разных эмитентов.

Применяемые в России системы для считывания транспондеров основаны на западных стандартах DSRC, подчеркивают аудиторы, оборудование производится только европейскими компаниями.

«В связи с введенными санкциями поставки транспондеров и антенн DSRC в Россию были приостановлены,— говорится в отчете СП.— Отдельные европейские производители отказались от заключения новых контрактов (норвежский Q-Free, австрийский Kapsch), некоторые производители выразили потенциальную готовность (к поставкам.— “Ъ”), но ожидают отмены ограничений и решения вопросов по логистике (французский Gea)». В августе 2022 года, согласно данным СП, запасы транспондеров закончились. Однако в сентябре «Автодор» сумел получить часть новых устройств по действующим договорам с европейскими партнерами, этого хватит до апреля.

Между тем спрос на транспондеры продолжает расти. Так, в конце года откроется движение по всей трассе М-12: по оценкам «Автодора», 70% пользователей трассы понадобятся такие устройства. Если в среднем в месяц продается 15 тыс. устройств ежемесячно, то весной и летом спрос вырастает в три—пять раз, прогнозируют в компании.

В РФ уже предприняты попытки наладить производство отечественных транспондеров.

Из материалов СП следует, что ООО «РД Групп» (Санкт-Петербург) получило грант Агентства по технологическому развитию по созданию отечественной микросхемы ASIC (центральная часть европейского транспондера), но появится она не раньше 2024 года, пишут аудиторы. В «РД Групп» и агентстве на запросы “Ъ” вчера не ответили. Обуховский завод (входит в концерн «Алмаз-Антей»), компании Sorb Engineering и Fort Telecom создали устройства с помощью «гибридной технологии» на базе существующих деталей, продолжают в СП. Речь идет о применении простых радиокомпонентов — диодов, транзисторов и т. п., пояснил “Ъ” совладелец Fort Telecom Владимир Макаренко. Остальные компании на запрос “Ъ” не ответили. Первый прототип отечественного транспондера вышел в пять раз крупнее импортного аналога, впоследствии его удалось уменьшить до стандартных размеров, рассказывала ранее зампред правления «Автодора» Виктория Эркенова.

«Гибридная» технология является «более дорогостоящей, но допустимой на переходный период», констатируют аудиторы. Себестоимость может быть заметно выше, поскольку российские компоненты дороже зарубежных, пояснил “Ъ” руководитель контрактной разработки и производства компании ГАОДИ Николай Александров. «Наши транспондеры получились по цене сопоставимыми с зарубежными аналогами»,— заверил “Ъ” Владимир Макаренко из Fort Telecom. Отметим, транспондер T-pass сейчас стоит 3–3,5 тыс. руб. в официальном магазине «Автодора», на маркетплейсах («Яндекс.Маркет», Ozon) цена достигает 5 тыс. руб.

«Автодор» временно ограничил продажу транспондеров: их можно приобрести лишь в центрах обслуживания ООО «Автодор-Платные дороги» («дочка» госкомпании), интернет-магазине или на сайтах некоторых «сетевых партнеров».

Это сделано «для поддержания предложения в зоне притяжения М-12», пояснили “Ъ” в госкомпании. Там добавили, что уже заключены четыре контракта с российскими производителями, один из них выйдет на промышленное производство уже в апреле-мае. «Стоимость для конечного пользователя будет варьироваться от 3 тыс. до 6 тыс. руб. за штуку, линейка будет включать в себя несколько серий — от стандартных устройств до лимитированных и премиальных,— заявили “Ъ” в госкомпании.— Западные производители создавали, оттачивали и оптимизировали свои технологии и производства десятилетиями. Российские производства только начинают этот процесс и со временем также смогут существенно снизить себестоимость производства, что, в свою очередь, положительно скажется на отпускных ценах». В 2023 году «Автодор» планирует распространить 530 тыс. транспондеров, к концу году на складах останется 362 тыс. устройств. «В этот остаток заложены риски возможных недопоставок в связи с изменяющимися условиями, например ужесточение западных санкций»,— заверили “Ъ”.

В Северо-Западной концессионной компании (СЗКК, оператор подмосковного участка трассы М-11) “Ъ” заявили, что обладают запасами транспондеров на год и озабочены поиском новых поставщиков. «В данный момент спрос удовлетворяется в полном объеме, запас устройств имеется,— рассказали “Ъ” в компании "Магистраль Северной столицы" (оператор Западного скоростного диаметра).— Мы ведем активную работу над вариантами дальнейшего пополнения склада, включая переговоры с зарубежными поставщиками и потенциальными российскими производителями. С учетом изменения поставщиков и логистических схем рост стоимости устройств очевидно вероятен».

«Разработка ASIC и доводка может занять до двух лет,— говорит Николай Александров из ГАОДИ.— Одновременно надо заниматься организацией производства микросхем. Насколько мне известно, у нас нет сейчас свободных мощностей, их подготовка может занять около трех лет. Можно, конечно, организовать производство в Китае и сделать это достаточно быстро».

Ранее, напомним, пользователи столкнулись с нехваткой зарубежных чипов и в других отраслях. В феврале 2023 года, сообщал “Ъ”, власти приостановили выдачу биометрических загранпаспортов: зеленоградский «Микрон» не успевает в срок производить нужное количество микрочипов.

Иван Буранов, Никита Королев