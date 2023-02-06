Не все въехали

Интенсивность движения на платных участках трассы М-3 «Украина» в 2022 году упала почти на 8% — а на платных дорогах Псковской области на границах с Белоруссией, Эстонией и Литвой трафик, наоборот, вырос в среднем на 50%. Это следует из статистики, которая оказалась в распоряжении “Ъ”. Причиной эксперты ожидаемо называют боевые действия на территории Украины: специальная военная операция изменила привычные логистические схемы и привела к сокращению грузоперевозок по М-11. На некоторых направлениях трафик при этом поддерживали дачники и внутренние туристы, к которым порой добавлялись граждане Украины, покидающие свою страну и двигающиеся в Европу через Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трафик на платных дорогах в 2022 году падал, рос, менял структуру и направления в связи со спецоперацией

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Трафик на платных дорогах в 2022 году падал, рос, менял структуру и направления в связи со спецоперацией

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Автодора» (предоставлены по запросу “Ъ”), в 2022 году по участкам, которые находятся в ведении госкомпании, проехало более 242,2 млн транспортных средств. Это плюс 13,3% по сравнению с 2021 годом. Как пояснили в «Автодоре», «положительная динамика» обусловлена вводом новых платных участков на М-1 и М-12 в Подмосковье и Владимирской области, а также изменением логистических цепочек и повышение спроса на поездки со стороны владельцев легковых авто в сезон отпусков. Трафик рос, в частности, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД): среднесуточная интенсивность движения выросла на 10%, до 15,5 тыс. транспортных средств. На М-4 (трасса приносит 53,6% доходов госкомпании от общего сбора платы) прирост составил 3,1% (до 24,1 тыс.).

Между тем на платных участках М-3 и М-11 интенсивность движения, напротив, упала — на 7,8% (до 13,8 тыс.) и на 4,7% (до 15,5 тыс.) соответственно. Отрицательная динамика наблюдается из-за сокращения спроса на поездки грузовиков, что в свою очередь связано с изменением логистических цепочек, пояснили в госкомпании.

Трафик перевозок на М-11 напрямую зависит от загрузки портов СЗФО, в особенности Большого порта Санкт-Петербурга, пояснил “Ъ” коммерческий директор компании SOTA Logistic Кирилл Латинский, а его грузооборот снизился на 37,5% по сравнению с 2021 годом. Высокая же загрузка М-3 традиционно была связана с международными перевозками через погранпереходы с Украиной, говорит эксперт, но события февраля прошлого года изменили этот тренд».

Данных по объему собранных за оплату проезда средств «Автодор» не предоставил. Компания отметила лишь, что «плановые показатели выполнены в полном объеме». В декабре глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что в 2022 году сумма собранных с водителей средств превысила 50 млрд руб. По итогам 2021 года этот показатель равнялся 40 млрд руб., следует из отчетности госкомпании.

Как рассказали “Ъ” в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК, оператор участка 15–58 км на М-11), за год по трассе проследовало около 17,5 млн авто — это на 14% меньше, чем в 2021 году. Одной из причин в СЗКК назвали снижение количества поездок в Шереметьево. Напомним, общее число обслуженных аэропортом пассажиров сократилось за год на 8%, а поток на международных воздушных линиях упал на 36%.

В январе и феврале 2022 года трафик значительно превышал показатели предыдущего года, рассказали в СЗКК, но с марта стал резко снижаться. Больше всего за год сократилось число разовых поездок по дороге при оплате наличными (минус 32%), а вот число поездок с использованием транспондеров и банковских карт уменьшилось только на 13%. В СЗКК это связали с общим трендом по повышению привлекательности безналичных способов оплаты. Самым популярным направлением в 2022 году стал транзитный маршрут из Москвы в Солнечногорск и далее в сторону Твери. «Основные клиенты данного направления — дачники, а также водители, путешествующие в рамках внутреннего туризма,— поясняют в компании.— Количество таких поездок за летний период составило около 3 млн. В целом же "дачный" летний трафик на платной дороге в 2022 году был примерно на уровне 2021 года».

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге (ЗСД; концессионер — компания «Магистраль Северной столицы») в 2022 году было зафиксировано 102,3 млн трансакций. Это на 3% ниже 2021 года и на 14% выше «ковидного» 2020 года. «В динамике трафика относительно 2021 года заметнее всего движение показателей в части грузовых автомобилей, то есть транспортных средств 3–4 класса (минус 19%). Что связано с существенным изменением логистических коридоров, снижением грузопотоков, проходящих через порт и через границу с Финляндией»,— пояснили “Ъ” в компании. Жители все больше привыкают к возможности быстро попасть на другой берег Невы с помощью ЗСД, считает главный специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. Даже изменение тарифов с 1 февраля 2023 года не отпугнуло новых пользователей, говорит эксперт.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области предоставил “Ъ” данные о загрузке четырех платных участков в регионе. Общий годовой трафик вырос на 14,5%, до 498,2 тыс. транспортных средств. Через КПП «Долосцы» (граница с Белоруссией) число проехавших машин выросло на 34% (до 218,9 тыс.), через КПП «Куничина Гора» (граница с Эстонией) — на 64% (до 78,6 тыс.), через КПП «Убылинка» (граница с Латвией) — на 59,9% (до 96,6 тыс.). А вот трафик на КПП «Усвяты» (дорога Ольша—Усвяты—Невель в сторону Смоленска) упал на 36,2%, до 103 тыс. авто. «Это связано с введением в отношении РФ отдельными недружественными странами экономических санкций, что привело к нарушению логистики, разрыву межстранового сотрудничества и сокращению грузопотоков, уходу с рынка крупных компаний,— пояснили “Ъ” в комитете.— Идет переориентация на сотрудничество с дружественными странами».

«Немало беженцев с Украины предпочитают уезжать в Европу не напрямую, а въезжая в Россию и пересекая границу с Прибалтикой в Псковской области,— делится наблюдениями координатор проекта "Карта убитых дорог", экс-депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев.— Таких машин с украинскими номерами было много в 2022 году — все они регистрировались на КПП. Отсюда и рост трафика. Что касается дороги Ольша—Невель, то этот участок давно находится в очень плохом состоянии, а недавно рядом появился бесплатный нормальный объезд: платная дорога просто потеряла какой-либо смысл».

Иван Буранов