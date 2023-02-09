Форумальная логика

В Госдуме утвердили план участия депутатов в международных, всероссийских и межрегиональных общественно-политических и экономических форумах в этом году. Все мероприятия, в том числе заявленные как международные, пройдут исключительно в пределах России, по большей части — в Санкт-Петербурге. При этом финансирование почти половины поездок под вопросом — оно зависит от того, появятся ли у Думы сэкономленные бюджетные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На некоторые форумы вроде Военно-морского салона в Санкт-Петербурге (на фото) депутаты Госдумы смогут поехать, только если сэкономят на других выездных мероприятиях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На некоторые форумы вроде Военно-морского салона в Санкт-Петербурге (на фото) депутаты Госдумы смогут поехать, только если сэкономят на других выездных мероприятиях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

План участия делегаций Госдумы в форумах (“Ъ” с ним ознакомился), подготовленный главой аппарата нижней палаты парламента Игорем Дивейкиным, был одобрен думским советом в понедельник, 6 февраля. Почти половина из 23 заявленных в нем мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге. Помимо июньского Петербургского международного экономического форума депутаты посетят в Северной столице Петербургский международный юридический форум, Международный арктический форум, Невский международный экологический конгресс, Международный военно-морской салон, Санкт-Петербургский международный культурный форум, Евразийский женский форум и ряд других мероприятий.

Два форума пройдут в Сочи: Российский инвестиционный форум в феврале и организованный Центральным банком РФ форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в ноябре. В апреле депутаты полетят в Крым — на Ялтинский международный экономический форум. В их планах также поездки на аналогичные мероприятия в Красноярске (апрель) и Владивостоке (Восточный экономический форум в сентябре).

Тему евразийского развития думские делегаты собираются обсудить летом за Уралом: в Горно-Алтайске с их участием пройдет организованный правительством региона международный форум «Алтайский вектор евразийской интеграции», а в Екатеринбурге — Европейско-Азиатский правовой конгресс под эгидой Ассоциации юристов России.

Молодежной политикой депутаты займутся на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» в Пятигорске (август) и на Всероссийском студенческом форуме в Казани (сентябрь). На осень также запланировано их участие в Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Самая большая думская делегация отправится на Петербургский экономический форум (15 депутатов из восьми комитетов и пять сотрудников аппарата нижней палаты) и на инвестиционный форум в Сочи (восемь депутатов и два чиновника). В остальных случаях, как правило, делегация состоит из пяти депутатов и одного госслужащего. Продолжительность командировок составит от одного до пяти дней.

Самыми востребованными на форумах, судя по плану на 2023 год, являются комитеты Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и по физкультуре и спорту — их представители должны посетить по пять таких мероприятий. На четырех форумах побывают члены комитета по защите конкуренции, на трех — депутаты из комитетов по экономической политике и по туризму. В то же время 14 из 32 думских комитетов, включая, например, комитеты по бюджету и налогам, по безопасности и по информационной политике, участвовать в подобных мероприятиях не планируют.

При этом в документе оговаривается, что финансирование почти половины поездок «осуществляется при возникновении экономии средств в ходе выполнения настоящего плана». К числу таких «форумов экономкласса» отнесены, например, инвестиционный форум в Сочи, а также Международный финансовый конгресс и Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Вместе с тем на том же заседании совет Думы одобрил командировку главы комитета по энергетике Павла Завального в Кейптаун с 7 по 11 февраля для участия в церемонии ежегодного обращения президента ЮАР к нации (с таким предложением выступил комитет по международным делам).

План мероприятий утвержден в соответствии с приоритетами нижней палаты, пояснил “Ъ” источник в думском аппарате. Некоторые из форумов депутаты действительно посетят только в случае появления сэкономленных средств, но в этом созыве экономия у Госдумы, как правило, бывает, добавил собеседник.

Афанасий Сборов