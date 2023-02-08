Курс доллара. Прогноз на 9–10 февраля

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Прошедшее ослабление рубля и увеличение дефицита бюджета могут привести к повышению размера ключевой ставки Рубль продолжает сдавать позиции к большинству валют, несмотря на увеличение объема продаж юаней в рамках бюджетного правила. Это свидетельствует о том, что объем экспортных поступлений снижается и не может конкурировать с возрастающим спросом на валюту как со стороны импортеров, так и от населения. Давление на внутренний долговой рынок оказывают ожидания более жесткой риторики Центробанка РФ на февральском заседании в пятницу. Прошедшее ослабление рубля и увеличение дефицита бюджета могут привести к повышению размера ключевой ставки уже в текущем полугодии, что выглядит скорее негативно для российской валюты.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Давление на российскую валюту оказывает общее снижение аппетита к риску на зарубежных рынках До конца недели мы прогнозируем торги по паре USD/RUB в диапазоне 71−73 руб./$ с постепенным ослаблением национальной валюты. Отметим, что волатильность в паре повысилась. Давление на российскую валюту оказывает общее снижение аппетита к риску на зарубежных рынках, что стимулирует укрепление доллара против локальных валют. Также под давлением находятся и котировки нефти, которые негативно реагируют на обострение геополитических отношений между КНР и США. Таким образом, рубль постепенно утрачивает поддержку от фактора высоких нефтяных котировок. До конца недели мы пристально следим за решением Банка России по ключевой ставке, которое состоится в эту пятницу. Это будет самое важное событие для российского рынка в феврале.

Егор Жильников,

главный аналитик К окончанию недели курс доллара продолжит постепенный рост к отметке 73 руб. Курс доллара к среде преодолел отметку 72 руб.— это максимум за месяц Поддержку позициям американской валюты оказывает введение потолка цен на нефтепродукты РФ, а также локальная приостановка работы турецких портовых дистрибуторов. Отметим, что торговая активность на рынке остается пониженной на фоне начала месяца, когда экспортеры наименее активны. Мы полагаем, что к окончанию недели курс доллара продолжит постепенный рост к отметке 73 руб. Сглаживать ослабление рубля будет активность Минфина на валютном рынке.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Поддержать рубль сейчас способны растущие цены на нефть марки Urals На данный момент рубль показывает снижение под давлением внешних факторов в виде санкций на российские нефтепродукты. При этом немного добавить оптимизма ему может решение Евросоюза об исключении из санкций нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом. В центре внимания на российском рынке будет решение регулятора по ключевой ставке в конце текущей недели. Однако оно вряд ли заметно скажется на кредитно-депозитных ставках и курсах валют. Поскольку, по нашим прогнозам, наиболее вероятно ЦБ на февральском заседании оставит ключевую ставку неизменной в размере 7,5% на фоне того, что статистика по текущей инфляции не отклоняется от прогноза. Поддержать рубль сейчас способны и растущие цены на нефть марки Urals. При этом против него продолжает играть геополитическая обстановка.