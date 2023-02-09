«Сбер» «набил» кредитный портфель

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» по итогам 2022 года показал рост на 16% в корпоративном кредитовании. Зафиксирован также рост портфелей розничного и ипотечного кредитования. Эксперты отмечают, что на банковский сектор в прошлом году оказывали негативное влияние общая экономическая ситуация из-за санкций, стагнация доходов и рост затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители СЗФО активно оставляли средства на вкладах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жители СЗФО активно оставляли средства на вкладах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Анатолий Песенников на вчерашней пресс-конференции рассказал, что корпоративный кредитный портфель «Сбера» в СЗФО вырос на 16%, до 1,2 трлн рублей. Общий объем выдач корпоративным клиентам сохранился на уровне 2021 года и по итогам прошлого года составил 944 млрд рублей, 367 млрд из которых приходится на Петербург и Ленобласть. Лидеры по объему и динамике — компании лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительство и металлургия. Кредитование малого бизнеса выросло на 12%. Предприниматели этого сегмента получили в прошлом году 118 млрд рублей, из них основная часть (75 млрд) — в Петербурге и Ленобласти. По словам господина Песенникова, в основном бизнес шел за льготными кредитами с господдержкой. Всего в 2022 году по программам с господдержкой и реструктуризации клиенты банка в СЗФО получили 89,4 млрд рублей.

«Рост корпоративного кредитного портфеля связан с увеличением расходов компаний на импортозамещение оборудования, сырья и комплектующих, с ростом стоимости логистики на фоне переориентации экспортных и импортных потоков и во многом обязан снижению ключевой ставки рефинансирования до 7,5% после ее двузначных значений в первом полугодии прошлого года»,— комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

К началу 2023 года высокие показатели были по кредитованию физлиц: розничный портфель составил 1,43 трлн рублей, превысив показатели 2021 года на 12%. Половина розничного портфеля банка в СЗФО приходится на Петербург — 739,5 млрд рублей. В доле портфеля лидирует ипотека, в целом по СЗФО ее рост составил 16%, до 934,1 млрд рублей. Непосредственно в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 18%, до 564,4 млрд рублей (это 60% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка). 26% от общего портфеля займов приходится на потребительское кредитование. В 2022 году его темпы в СЗФО сохранились на уровне 2021 года. По Петербургу рост составил 5%.

Жители СЗФО активно оставляли средства на вкладах. По итогам 2022 года было размещено более 2 трлн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году. Лидером объема опять же является Петербург. В структуре на 90% увеличилось доля срочных вкладов. Средняя сумма вклада в СЗФО выросла на 170 тыс. рублей и составила 664 тыс. Петербуржцы в среднем вкладывали по 835 тыс. рублей, что на 206 тыс. больше, чем в 2021 году.

«Увеличение размещенных средств на депозитах физлиц связано с двумя моментами. Во-первых, в первом полугодии ставки по банковским вкладам были двузначными, что увеличило доходность и, как следствие, привлекательность рублевых депозитов. Во-вторых, иностранная валюта в РФ стала "токсичной», были увеличены комиссии за переводы и хранение ее на банковских вкладах, что фактически привело к отрицательной доходности, также повлияли ограничения на ее переводы. Переток средств населения из депозитов в валюте в рублевые привел к такому результату»,— считает господин Чернов.

Аналитик отмечает, что увеличение портфеля кредитования и объемов размещенных средств на депозитах можно назвать оптимистичным, но при этом нет данных по объему оттока капитала, по его резервам, что может свести на нет увеличение размещенных средств на вкладах. Однако в любом случае увеличение кредитного портфеля дает оптимистичный настрой относительно итогов работы банка в 2023 году.

По словам основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, показатели «Сбера» по СЗФО в целом соответствуют результатам по РФ и их можно охарактеризовать как положительные. Но стабильности финорганизации прибавляет имидж крупнейшего банка. «И бизнес, и граждане даже в условиях кризиса чаще всего обращаются в "Сбер", что обеспечивает постоянный приток заемщиков и вкладчиков. Однако общая экономическая ситуация в стране, стагнация доходов населения, рост затрат компаний и инфляция оказали негативное влияние на показатели "Сбера": они по итогам года в условиях стабильности были бы значительно выше»,— уверен господин Сидоров.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов замечает, что в прошлом году благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки со стороны правительства и ЦБ РФ банковский сектор смог достаточно уверенно пережить самый сложный период: санкции не сказались критически на его деятельности, хотя, конечно, и создали значительные сложности. Выровнялся сектор уже во втором полугодии 2022 года.

«Можно констатировать, что российские банки уже вернулись к нормальной работе, о чем говорит положительная динамика их доходов по основным направлениям деятельности, неплохой рост кредитования при стабильном качестве кредитных портфелей. По моим предварительным оценкам, при отсутствии каких-то новых сильных экономических или иных шоков чистая прибыль сектора по итогам 2023 года может составить 0,8–1 трлн рублей, а некоторые его ведущие представители смогут вернуться к выплате дивидендов»,— считает господин Додонов.

Алла Михеенко, Вячеслав Калашников