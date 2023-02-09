Турция отстроится сама

Российские металлурги оценивают последствия землетрясения в Турции, которая на данный момент испытывает проблемы с производством стали из-за остановки существенной доли мощностей в пострадавших от стихии районах. По мнению собеседников “Ъ”, турецкие металлурги смогут самостоятельно покрыть потребности в стали для восстановительных работ, но при этом им придется увеличить закупки сырья для черной металлургии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российские металлурги не ожидают существенного роста спроса на сталь в Турции в ближайшее время и осторожно оценивают возможности увеличения поставок в долгосрочной перспективе, говорят собеседники “Ъ” в отрасли. Из-за сильного землетрясения Турция испытывает проблемы с металлургическими мощностями: по оценке Platts, на заводы, расположенные в пострадавшей части страны, приходится не менее 25% производства стали в Турции. Выпуск сейчас практически везде остановлен из-за проблем, вызванных повреждением газопроводной и электросетевой инфраструктуры. Кроме того, была существенно повреждена инфраструктура крупнейшего в регионе порта Искендерун.

Турция является крупнейшим экспортным рынком для российского непокрытого проката.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке страны, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49 133, обрушилось минимум 6444 зданий.

Проблемы с мощностями турецких металлургов действительно есть, говорит источник в одной из металлургических компаний России, но есть и проблемы с логистикой. Так, судоходные операции в Искендеруне пока невозможны. Логистическая компания Maersk заявила 7 февраля, что порт значительно поврежден, а после землетрясения вспыхнул пожар среди контейнеров в терминале. Компания пока не принимает новых заказов в Искендерун. Пропускная способность порта составляет 1 млн TEU и 2,5 млн тонн сухих грузов в год.

В долгосрочной перспективе, по мере восстановления поврежденных землетрясением жилья и инфраструктуры, некоторые собеседники “Ъ” ожидают роста поставок в Турцию российского металла, отмечая при этом, что объемы экспорта будут зависеть от того, как скоро вернутся в строй металлургические мощности Турции. Другой собеседник “Ъ” уверен, что рост внутреннего потребления турецкие металлурги закроют сами, так как они избыточны по мощностям. Однако встает вопрос с поставками сырья для металлургии, импорт которого может вырасти, в том числе из России.

На экспорте российского металла в Турцию негативно сказывается импортная пошлина на плоский прокат, которая была увеличена в январе: пошлина на горячекатаный рулон выросла с 9 до 15%, на холоднокатаный рулон — с 10 до 17%, на толстый лист — с 9–15% до 15–20%.

Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что на турецком рынке традиционно сохранялся профицит по сортовому (строительному) прокату и дефицит по плоскому прокату. Турция импортирует плоский прокат и экспортирует сортовой прокат, но в последние годы Турция начала наращивать мощности по плоскому прокату, отмечает аналитик. Рост импортной пошлины господин Красноженов объясняет желанием турецких властей поддержать местных производителей плоского проката, которым сложно конкурировать с российскими производителями, у которых значительно более низкая себестоимость из-за высокого уровня эффективной вертикальной интеграции. Последствиями пошлины может стать снижение маржинальности российских металлургов и, возможно, увеличение объемов экспорта продукции более низких переделов (слябов). «Если мы говорим о последствиях землетрясения, то пока что нет оснований предполагать существенное сокращение производства турецкими стальными компаниями. Проблемы в порту Искендерун могут носить временный характер»,— отмечает эксперт.

Евгений Зайнуллин