«Воздушным воротам» дали еще двадцать лет

Смольный продлил срок действия концессии с оператором аэропорта Пулково — «Воздушными воротами Северной столицы» — на 20 лет. Подписанным допсоглашением предусмотрено начало проектирования второй очереди развития аэропорта. Эксперты отмечают необходимость реализации проекта, однако расходятся в оценке его стоимости. Ориентировочная стоимость второй очереди называется в размере 40–70 млрд рублей, однако итоговая сумма инвестиций может оказаться большей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие инженерные задачи модернизации аэропорта были решены уже в рамках первой очереди, поэтому реализация второй очереди будет не такой затратной, хотя и длительной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Многие инженерные задачи модернизации аэропорта были решены уже в рамках первой очереди, поэтому реализация второй очереди будет не такой затратной, хотя и длительной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Санкт-Петербурга, АО «Аэропорт Пулково» и ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) подписали допсоглашение, предусматривающее реализацию второй очереди комплексного развития Пулково, сообщила накануне пресс-служба Смольного. По словам губернатора Александра Беглова, документ актуализирует ряд условий действующего соглашения о ГЧП. Он также подчеркнул, что проект будет финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат акционеры, включая стратегического партнера города — группу ВТБ.

В пресс-службе Смольного уточнили, что вторая очередь развития Пулково предусматривает создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания отдельных категорий пассажиров, а также других объектов. ООО «Воздушные ворота Северной столицы» приступит к проектированию новой посадочной галереи внутренних линий и сопутствующей инфраструктуры в ближайшее время.

В пресс-службе комитета по инвестициям подтвердили «Ъ-СПб», что документ продлевает срок действующего концессионного соглашения на создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на 20 лет — до 2060 года. «Детали по финансированию второй очереди проекта станут известны по итогам проектирования»,— добавили в комитете.

В 2021 году, в рамках Петербургского международного экономического форума, правительство города и ВВСС подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта Пулково. В то время началом проектирования называли 2022 год, а начало строительства прогнозировали в 2023 году. Стоимость проекта в Смольном тогда же оценили в 40 млрд рублей, хотя уже в ноябре того же года председатель правления банка ВТБ (один из акционеров ВВСС) Андрей Костин утверждал, что стоимость проекта в банке оценивают в 60–70 млрд рублей.

Соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково, заключено между Санкт-Петербургом, АО «Аэропорт Пулково» и ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 30 октября 2009 года. Первая фаза развития аэропорта Пулково, включая строительство Централизованного пассажирского терминала, завершена в феврале 2015 года. Стоимость первого этапа оценивалась в €1,2 млрд.

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев затрудняется с оценкой возможного объема инвестиций, отмечая, что волатильность цен на строительные материалы и оборудование остается достаточно высокой, а санкционные ограничения потребуют перехода на отечественные решения и сколько это будет стоить — сказать не может никто. «Реализация второго этапа при сохранении нынешних тенденций востребована. Проектирование запускать нужно, а решение о начале строительства можно будет принимать исходя из ситуации»,— говорит эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что с учетом того, что многие инженерные задачи модернизации аэропорта были решены уже в рамках первой очереди, реализация второй очереди будет не такой затратной, хотя и длительной. «Я бы оценил стоимость реализации второй очереди в 40–50 млрд рублей, хотя, конечно, смета может оказаться больше из-за сложностей с поставками санкционных товаров, электроники»,— рассуждает господин Жарский. Он обращает внимание, что окупаемость второй очереди может затянуться на 10–15 лет.

Вячеслав Калашников