Россия запретила въезд для 77 граждан США

Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 77 граждан США, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что расширение «стоп-листа» — реакция на персональные санкции Вашингтона против граждан России. Въезд запретили, в частности, губернаторам штатов, главам нескольких федеральных ведомств, а также компаний, которые, как утверждает МИД, причастны к поставкам вооружений Украине.

Среди оказавшихся в «стоп-листе» — губернаторы 33 американских штатов, дочь бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Кристина, а также топ-менеджеры IT-компании Leidos и компании по производству снайперских винтовок Desert Tech.

26 января США добавили в санкционный список, в частности, вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова, главу ФСИН Аркадия Гостева, главу концерна «Калашников» Алана Лушникова, главу Татарстана Рустама Минниханова и его жену, а также бизнесмена Сергея Адоньева и его двое сыновей.

В тот же день Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций и ввел санкции против 12 юридических и 6 физических лиц, которые, как утверждается, связаны с деятельностью ЧВК. Среди них — компании, зарегистрированные в ЦАР, Китае и ОАЭ.

Эрдни Кагалтынов