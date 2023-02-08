Минфин США вывел из-под санкций Григория Лепса

Минфин США обновил список введенных в отношении России ограничений. Из санкционного перечня исключен певец Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Лепс в 2020 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Григорий Лепс в 2020 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министерство также вывело из-под санкций криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева, Игоря Шлыкова и Александра Мануйлова, которые, по версии правительства США, вместе с Григорием Лепсом состояли в преступной организации «Братский круг». Действие санкций прекратили и в отношении российской компании MS Group Invest, которая в настоящее время ликвидирована.

В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». 31 октября 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.