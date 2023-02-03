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Коммерсантъ FM
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Воинствующий антиколониализм

Глава МИДа Сергей Лавров выступил перед активом «Единой России»

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров провел пятое по счету заседание возглавляемой им комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. На ней он пообещал поддержать партийные инициативы, направленные на поиск друзей за рубежом, и даже объяснил, где конкретно последних теперь следует искать: Россия делает ставку на расширение сотрудничества с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами. Министр иностранных дел уверен, что они помогут нашей стране в деле противодействия «практикам неоколониализма».

Перспективы России и «Единой России», по мнению Сергея Лаврова, сейчас прежде всего связаны с Африкой, Азией и Латинской Америкой

Перспективы России и «Единой России», по мнению Сергея Лаврова, сейчас прежде всего связаны с Африкой, Азией и Латинской Америкой

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перспективы России и «Единой России», по мнению Сергея Лаврова, сейчас прежде всего связаны с Африкой, Азией и Латинской Америкой

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Лавров считает «очень перспективной» инициативу «Единой России» о проведении в Москве международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — эту инициативу, напомнил министр участникам заседания комиссии 3 февраля, поддержал президент, а МИД готов всячески содействовать ее реализации.

«Ни для кого не секрет, что последствия колониализма, порочная практика его современных проявлений являются одной из главных причин глубоких диспропорций в развитии государств нашего мира»,— напомнил глава российской дипломатии.

Более того, преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают западные элиты права претендовать на какое-либо моральное лидерство, говорил он. По его мнению, колонизаторские инстинкты Запада никуда не исчезли: США пытаются оказывать давление на тех, кто не согласен жить по их инструкциям.

В свою очередь, Россия «находит понимание» у большинства стран Азии, Латинской Америки и Африки, отметил господин Лавров.

По его подсчетам, три четверти государств мира, которые сохраняют достоинство и самостоятельность, не присоединились к антироссийским санкциям. Именно с этими странами Москва сейчас активно развивает связи во всех областях.

«Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР, отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю,— обрадовал единороссов Сергей Лавров.— Параллельно поступательно и очень насыщенно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией». Россия наращивает взаимодействие со странами «мирового большинства» не только на двусторонней основе, но и в рамках различных многосторонних структур, отметил глава МИДа.

По его словам, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества пользуются растущей популярностью среди развивающихся стран, поскольку являются объединениями нового типа, в которых нет «палочной дисциплины», как в НАТО и ЕС. Россия и ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, продолжал министр иностранных дел. «Мы работаем совместно с единомышленниками над переводом международных расчетов в национальные валюты, над созданием альтернативных платежных, логистических систем, чтобы не зависеть от капризов и диктата страны, которая объявила себя гегемоном,— отчитался господин Лавров.— В целом мы работаем над формированием более справедливой глобальной валютно-финансовой, торгово-экономической архитектуры, что объективно способствует борьбе с новыми проявлениями неоколониализма».

МИД ФРГ пришлось извиняться за твит о поездке Сергея Лаврова в Африку

Свой вклад в общую работу призвана внести и парламентская дипломатия. Сергей Лавров похвалил российские политические структуры за налаженные конструктивные контакты с зарубежными коллегами. МИД, по его словам, также поддерживает создание платформы «Клуб друзей России», ориентированной на продвижение российской культуры и поддержание связей с партнерами и коллегами России за рубежом, а также молодежные проекты «Единой России». Из них господин Лавров особо отметил акцию «Люди Артека», направленную на упрочнение связи детей наших соотечественников с их исторической родиной. Напомним, что на позапрошлой неделе к более активному взаимодействию с партиями «дружественных» государств (входящих, в частности, в такие организации, как АСЕАН, БРИКС и Африканский союз) на заседании бюро высшего совета «Единой России» призывал лидер партии Дмитрий Медведев.

По словам министра иностранных дел, сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная Концепция внешней политики Российской Федерации и все новые элементы, а также связанные с ними задачи там учтены.

Он не исключил, что после одобрения этой концепции появится возможность в отдельном порядке рассмотреть те вопросы, которые могут обратить на себя «дополнительное внимание» со стороны возглавляемой им комиссии.

Анастасия Корня

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