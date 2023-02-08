Бизнесмен заждался своего дела

Апелляционный суд подтвердил законность решения Новосибирского облсуда, который отказал в выплате крупной денежной компенсации известному бизнесмену Михаилу Живило, проживающему во Франции. Экс-глава группы МИКОМ, который с 2000 года находится под следствием по делу о подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, требовал более 27,5 млн руб. за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, но потерпел неудачу. Адвокат бизнесмена за­явил, что обратится в кассационный суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

Как стало известно „Ъ“, вступило в законную силу решение Новосибирского облсуда, который отказал бывшему президенту МИКОМ (Металлургическая инвестиционная компания) Михаилу Живило в материальных претензиях к следственным органам и Минфину РФ.

В 2021 году бизнесмен обратился с административным иском в Новосибирский облсуд. В нем он потребовал компенсацию за то, что правоохранители, по его мнению, нарушили разумные сроки расследования уголовного дела, одним из фигурантов которого он является. Летом 2000 года силовики сообщили о раскрытии готовившегося покушения на Амана Тулеева, занимавшего в то время пост губернатора Кемеровской области. Расследование было поручено новосибирским следователям.

Двух предполагаемых участников заговора против губернатора Кузбасса — многократного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова и его брата Виктора Тихонова — задержали. В последующем они предстали перед судом: известному в прошлом спортсмену назначили три года лишения свободы, но освободили от наказания в связи с амнистией, его брат отбыл четырехлетний срок в колонии строгого режима.

Михаилу Живило, которого следствие считает предполагаемым организатором готовившегося убийства Амана Тулеева, заочно предъявили обвинение по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля, наказывается пожизненным лишением свободы), его объявили в международный розыск. Мотивом для устранения губернатора правоохранители называют намерение бизнесмена вернуть утраченное на предприятиях Кузбасса влияние. В феврале 2001 года Михаила Живило арестовали во Франции по ордеру Интерпола. Российские власти безуспешно пытались добиться его экстрадиции. В дальнейшем господин Живило получил во Франции политическое убежище, его данные были удалены из разыскной базы Интерпола. Бизнесмен вину не признал, считая дело сфабрикованным.

Как указывается в исковом заявлении, расследование дела неоднократно приостанавливалось, в последний раз — в 2013 году. По словам адвоката бизнесмена Виктора Прохорова, уголовное дело находится в «подвешенном состоянии». С одной стороны, говорит господин Прохоров, правоохранители отклонили многочисленные ходатайства защиты о проведении дополнительных следственных действий и допросе свидетелей, чьи показания, как считает защита, могут свидетельствовать о невиновности клиента. С другой — силовики не направляют дело в суд, хотя закон позволяет проводить заочное рассмотрение уголовных дел против находящихся за пределами РФ лиц.

«Составившая на момент обращения в суд с иском более 20 лет и 10 месяцев общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу является чрезмерной»,— говорится в исковом заявлении бизнесмена. Сумму иска, как пояснил адвокат, его доверитель рассчитал так: 250 месяцев, что длится производство по делу (на момент подачи иска.— „Ъ“), умножил на €1231 — столько составляет размер прожиточного минимума на взрослого человека во Франции. В рублевом эквиваленте итоговая сумма составила свыше 27,5 млн.

В августе 2022 года Новосибирский облсуд отказал бизнесмену в удовлетворении исковых требований. «Суд пришел к выводу, что составившая на дату рассмотрения административного дела 22 года 2 месяца и 13 дней общая продолжительность судопроизводства, исчисляемая с даты возбуждения уголовного дела (5 июня 2000 года) до даты рассмотрения административного дела (18 августа 2022 года) хотя и является значительной, тем не менее стала прямым следствием поведения самого обвиняемого. Его выезд за пределы РФ исключил возможность выполнения процессуальных действий, требующих личного присутствия обвиняемого, и завершения расследования уголовного дела с принятием итогового процессуального решения»,— говорится в определении суда. В своем решении суд отметил, что действия следователей «являлись достаточными и своевременными и не содержат признаков неэффективности».

Согласился с мнением Новосибирского облсуда и Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, куда представитель господина Живило обратился с жалобой. Вышестоящий суд оставил ее без удовлетворения, решение Новосибирского облсуда — без изменения. Как рассказал „Ъ“ адвокат Виктор Прохоров, защита направит жалобу в кассационный суд. Источники „Ъ“ в правоохранительных органах пояснили, что завершить расследование дела в отсутствие обвиняемого и направить его в суд не представляется возможным.

Константин Воронов