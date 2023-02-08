Казахстан запретил оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту

Казахстан изменил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, в том числе россиян. Теперь для получения вида на жительство (ВНЖ) все иностранцы должны предъявить загранпаспорт, сообщила пресс-служба МВД республики. Ранее граждане РФ могли оформить ВНЖ по российскому паспорту.

Согласно новым правилам, для подачи заявления на получение РПП иностранцы должны предъявить загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи. Разрешение на постоянное проживание необходимо для оформление ВНЖ в Казахстане.

Пресс-служба также сообщила, что для получения разрешения на временное проживание, которое, в отличие от ВНЖ, выдается не на десять лет, а на один год, вместе с заявителем должен присутствовать собственник жилья, где иностранец намерен поселиться, лицо, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

Как отметили в МВД Казахстана, эти меры нужны для исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, которые не имеют отношения к заявителям.

17 января правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, который начал действовать с 27 января, гражданам стран—членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. В МВД республики пояснили, что это необходимо для соблюдения иностранцами миграционного законодательства.

В декабре министерство отчиталось, что за 2022 год в страну въехали 5,6 млн иностранцев, в том числе 2,9 млн россиян. Из-за лояльной по отношению к гражданам России миграционной политики Казахстан стал одним из основных направлений для российских релокантов.

Подробнее о новых правилах пребывания в Казахстане — в материале «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Эрдни Кагалтынов