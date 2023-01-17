Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, который начнет действовать с 27 января, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Ранее в республике действовал так называемый «визаран» — пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На имеющих разрешение на временное проживание новые правила не распространяются.

Отказаться от «визарана» предлагало МВД Казахстана в ноябре 2022 года. Изменение миграционных правил предлагалось в целях обеспечения контроля за въездом иммигрантов в страну, а также для борьбы с нелегальной миграцией.

В 2022 году в Казахстан въехало свыше 5,6 млн иностранцев. Как говорил и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков, 2,9 млн из них были россиянами. В сентябре в страну въехало 406 тыс. россиян, причем большая часть после 21 сентября — когда в России объявили частичную мобилизацию. Он отмечал, что почти 150 тысяч россиян, прибывших в Казахстан с конца сентября, остались в республике. Из них 36 тысяч человек получили разрешения на временное проживание.

Куда релоцировались российские специалисты и их деньги — в материале «На кого работает трудовой фронт».

Михаил Беляев