Главного инспектора Центральной акцизной таможни в Петербурге осудили за взятку в 37 тыс. рублей

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к штрафу бывшего главного государственного инспектора Центральной акцизной таможни по делу о взяточничестве. Он получил мзду в 37 тыс. рублей за ускорение прохождения проверок партии товара.

Как установило следствие, деньги от представителей коммерческой организации инспектор получал в течение года, с августа 2021-го. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. Как отмечает пресс-служба Следственного комитета на транспорте, ранее обвинительные приговор уже вынесли в отношении взяткодателя. В ведомстве на запрос «Ъ-СПб» отказались уточнить название компании, фигурировавшей в деле.

Следствием установлены иные факты коррупционных преступлений, совершенные иными лицами, по которым в настоящее время продолжается расследование уголовных дел, добавляется в сообщении.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте