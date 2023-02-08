Отделку оставляют на потом

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как меняется подход девелоперов к строительству и запросы покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Тренд последних лет на рынке новостроек на квартиры с отделкой сменился. Все чаще девелоперы теперь выводят в реализацию дома, в которых предлагаются лоты либо с предчистовой отделкой, то есть формата white box, либо вовсе без. Особенно это заметно на локальном субрынке новомосковского жилья, где количество предложений с отделкой и без за год почти сравнялись.

По данным экспертов компании «Метриум», в прошлом декабре на долю экспозиции вариантов с чистовой отделкой в проектах Новой Москвы приходилось почти 50%, а квартир без отделки было около 45%. Год назад в секторе жилья с готовым интерьером от застройщика было больше вариантов — 53% против 41%.

Структура предложения, как полагают брокеры, скорректировалась потому, что застройщики стали быстрее наращивать экспозицию квартир без ремонта. Если в декабре 2021 года таких помещений продавалось 4,7 тыс., то в декабре 2022-го уже 8,2 тыс. лотов. Прирост составил 75%. При этом количество вариантов с готовым ремонтом от девелопера также увеличилось, но не в таком же объеме: около 6 тыс. в конце 2021-го против 8,5 тыс. в конце 2022-го, то есть плюс 40%.

В Москве, в старых ее границах, в целом отмечаются схожие тренды. В массовом сегменте доля квартир без отделки подросла за 12 месяцев с 16% до 18%. И в этом году, по мнению брокеров, ожидается дальнейшее сокращение доли квартир с отделкой.