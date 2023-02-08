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Коммерсантъ FM
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Доля собственных торговых марок в продажах торговых сетей в России поднялась до 20%

Средняя доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров выросла более чем на 5 процентных пунктов, до 20% от выручки. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В разговоре с «РИА Новости» в организации подчеркнули, что развитие собственных торговых марок сетей стало одним из ключевых трендов розничной торговли в 2022 году. Опрос сетей—членов АКОРТ продемонстрировал серьезный рост спроса на СТМ-товары практически во всех товарных категориях.

Доля СТМ в продажах непродовольственных ритейлеров—членов АКОРТ выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом, до 42%, в секторе DIY — на 2 процентных пункта, до 12% от оборота.

Каждая федеральная торговая сеть в среднем обладает 11 собственными брендами. В прошлом году они запустили более 5 тыс. новых товаров под своими марками, примерно по 925 новинок на каждую сеть.

Наибольшую заинтересованность проявили категории «молочные продукты и сыры», «замороженные продукты», «бакалея», «свежие фрукты и овощи» и «кулинария». Доли СТМ в них превысили 22%. В непродовольственных товарах самый большой спрос отмечен в категориях «бытовая химия», «текстиль для дома», «подгузники и гигиенические товары» (40%).

Почему ритейлеры начали активно продвигать собственные бренды — в материале «Марки клеят на ТВ».

Дарья Эрозбек

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