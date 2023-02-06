Глава Тувы и вице-спикер Госдумы РФ разбираются с жалобой тувинских военнослужащих из Донбасса

Глава Тувы Владислав Ховалыг и вице-спикер Госдумы РФ от «Единой России» Шолбан Кара-оол, который ранее возглавлял регион, намерены разобраться в причинах инцидента с тувинскими военнослужащими в Донбассе. Они сообщили об издевательствах со стороны «людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».

«Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших и одновременно осознанного подчинения командирам. Наши воины всегда были прилежными в учении и смелыми в бою»,— сообщил господин Кара-оол в своем Telegram-канале.

5 февраля группа военнослужащих из Республики Тыва записала видеообращение на тувинском языке к главе региона Владиславу Ховалыгу, Шолбану Кара-оолу, министру обороны РФ Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину. На видео — около 20 человек в камуфляже.

«4 февраля 2023 года к нам пришли люди, которые называли себя военными ДНР (народная милиция), главный у них Батя. Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автомата, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР. Находясь на передовой, в случае встречи с военной полицией ДНР и после их избиения, по их словам, мы не являемся солдатами РФ»,— говорится, в частности, в обращении (перевод предоставлен «Ъ-Сибирь» пресс-службой правительства и главы Тувы). Кроме того, по словам авторов видеообращения, из-за проблем со статусом раненных из числа тувинских военнослужащих не принимали на лечение в госпиталь.

По словам Владислава Ховалыга, он уже созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил его проверить законность действий лиц, упоминаемых в видеосообщениях. Глава Тувы направил в Донбасс своих представителей, в числе которых спецпредставитель руководителя республики по СВО Тимур Куулар. Кроме того, господин Ховалыг готовит обращение, касающееся инцидента, в Министерство обороны РФ.

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Валерий Лавский, Новосибирск