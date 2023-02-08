Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ромир»: 15% россиян хотели бы эмигрировать

Более трети (36%) граждан по всему миру хотели бы эмигрировать в другую страну, показал опрос «Ромира», проведенный совместно с компаниями, входящими в международную ассоциацию Gallup International. Россия вошла в число стран, чьи жители меньше всего хотели бы эмигрировать,— такое желание выразило 15% респондентов. В Японии об этом заявило 14%, а меньше всех хотели бы покидать страну жители Вьетнама (8%) и Индии (4%).

Опросы проводили в 57 странах в августе—октябре 2022 года по телефону, через интернет и лично. В них приняли участие 54,3 тыс. жителей разных стран. В российскую выборку вошло более 1,5 тыс. респондентов, их опросили в августе. Результаты исследования приводит РБК.

Как показал опрос, чаще всего желание эмигрировать выражали жители стран с неблагоприятными экономическими условиями — такое мнение высказало 62% респондентов из государств с низким уровнем дохода. Тройку стран, где большинство населения хочет переехать, составили Сьерра-Леоне (84%), Гана (81%), Нигерия (71%).

В странах с доходом выше среднего (к ним относят Россию) и высоким уровнем дохода эмигрировать хотело бы в среднем 32% жителей. В частности, во Франции на переезд согласилось бы 30% респондентов, в США и Германии — по 33%, в Великобритании — 36%, в Италии — 37%.

Среди желающих уехать больше всего молодых людей. Среди опрошенных в возрасте до 34 лет об этом заявило 44%, среди респондентов старше 55 лет — только 23%. В числе основных причин для эмиграции назвали три: экономические мотивы, поиск нового опыта и впечатлений, переезд в поисках более успешных карьерных возможностей.

В октябре 2022 года Forbes сообщал, что на фоне мобилизации Россию покинуло примерно 700 тыс. человек. В Кремле эту информацию назвали уткой. В конце декабря в МВД Казахстана говорили, что в 2022 году в страну въехало 2,9 млн россиян.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...