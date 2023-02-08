«Ромир»: 15% россиян хотели бы эмигрировать

Более трети (36%) граждан по всему миру хотели бы эмигрировать в другую страну, показал опрос «Ромира», проведенный совместно с компаниями, входящими в международную ассоциацию Gallup International. Россия вошла в число стран, чьи жители меньше всего хотели бы эмигрировать,— такое желание выразило 15% респондентов. В Японии об этом заявило 14%, а меньше всех хотели бы покидать страну жители Вьетнама (8%) и Индии (4%).

Опросы проводили в 57 странах в августе—октябре 2022 года по телефону, через интернет и лично. В них приняли участие 54,3 тыс. жителей разных стран. В российскую выборку вошло более 1,5 тыс. респондентов, их опросили в августе. Результаты исследования приводит РБК.

Как показал опрос, чаще всего желание эмигрировать выражали жители стран с неблагоприятными экономическими условиями — такое мнение высказало 62% респондентов из государств с низким уровнем дохода. Тройку стран, где большинство населения хочет переехать, составили Сьерра-Леоне (84%), Гана (81%), Нигерия (71%).

В странах с доходом выше среднего (к ним относят Россию) и высоким уровнем дохода эмигрировать хотело бы в среднем 32% жителей. В частности, во Франции на переезд согласилось бы 30% респондентов, в США и Германии — по 33%, в Великобритании — 36%, в Италии — 37%.

Среди желающих уехать больше всего молодых людей. Среди опрошенных в возрасте до 34 лет об этом заявило 44%, среди респондентов старше 55 лет — только 23%. В числе основных причин для эмиграции назвали три: экономические мотивы, поиск нового опыта и впечатлений, переезд в поисках более успешных карьерных возможностей.

В октябре 2022 года Forbes сообщал, что на фоне мобилизации Россию покинуло примерно 700 тыс. человек. В Кремле эту информацию назвали уткой. В конце декабря в МВД Казахстана говорили, что в 2022 году в страну въехало 2,9 млн россиян.

Лаура Кеффер