Лук в России за год подорожал на треть из-за запрета экспорта из стран Центральной Азии

Единственным продуктом из борщевого набора (лук, свекла, капуста, картофель и морковь), который подорожал за последний год, стал лук, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза. С февраля 2022 года по февраль 2023 года стоимость лука в оптовом секторе выросла на 28,7%, до 19,3 руб. за 1 кг. Остальные продукты дешевели: капуста — на 58,6%, до 12,7 руб. за кг, картофель — на 37,3%, до 17,2 руб., свекла — на 28,8%, 15,8 руб., морковь — на 20,4%, до 18,8 руб.

По словам источника «Ведомостей», подорожание лука обсуждали на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева 7 февраля. Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) связал рост цен с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые поставляют этот овощ: из-за январских морозов испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию.

Собеседник издания в одной из торговых сетей рассказал, что после запрета на ввоз лука из соседних стран ритейлеры стали получать от российских поставщиков предложения о повышении цен. Речь якобы шла об увеличении стоимости на 20–60%, а иногда и на 150%. В Минсельхозе это никак не прокомментировали.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в январе сообщил Владимиру Путину, что ФАС добилось того, что торговые сети не будут поднимать наценки на хлеб, молоко, сахар и борщевой набор выше 5%. По его словам, наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22% до 5,5%.

О том, какие продукты стали дешевле в 2022 году, читайте в материале «Ъ FM» «Инфляция переписала ценники».

Лаура Кеффер