Глава ФАС доложил Путину о снижении наценок на социально значимые продукты до 5,5%

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Во время встречи господин Шаскольский рассказал о снижении наценок в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары с 22% до 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Максим Шаскольский

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Максим Шаскольский

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нами проведена работа, и в результате наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. Кроме того, проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов»,— сказал Максим Шаскольский.

Кроме этого, за последнее время ФАС выдала 35 предупреждений для восстановления доступа сельхозтоваропроизводителей к бюджетным субсидиям. Ведомство пересмотрело 14 тыс. цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, цены на 7 тыс. из них снижены на 35%. Также были снижены цены на некоторые строительные материалы, какие именно — не уточняется.

Глава государства отметил, что инфляция в стране держится в определённых рамках и показывает тенденцию к снижению.

В начале ноября в ФАС отчитывались о снижении наценок на социально значимые товары в российских торговых сетях с 22% до 6%. В конце декабря Госдума также рекомендовала установить ограничения на наценки на продукты первой необходимости в размере 10–15%. В правительстве обсуждают отмену НДС на социально значимые товары.

Олеся Павленко