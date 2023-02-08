Прокуратура потребовала взыскать с бывшего зампреда правительства Республики Алтай и его супруги почти 21 млн рублей

Прокуратура обратилась в иском в суд, потребовав взыскать с бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера и его супруги Зинаиды Пальталлер 20,9 млн руб. неподтвержденных расходов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По подсчетам прокуратуры, совокупный размер денежных средств за 2006-2019 годы, имевшихся в распоряжении чиновника и его жены, и потраченных супругами на приобретение объектов недвижимости и автомобилей, не соответствует размерам их доходов за указанный период.

Сейчас 70-летний Роберт Пальталлер отбывает срок за совершение коррупционных преступлений. В сентябре горсуд Горно-Алтайска назначил бывшему алтайскому вице-премьеру 14 лет в колонии строгого режима и штраф 80 млн руб.

Экс-чиновник обвинялся в получении взяток на 8,2 млн руб. от представителей строительных компаний за содействие в заключении контрактов и беспрепятственную приемку работ, а также превышение должностных полномочий с причинением государству ущерба в размере 136 млн руб. Защита экс-чиновника обжаловала приговор, но безуспешно.

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Илья Николаев