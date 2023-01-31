Осужденному на 14 лет за коррупцию бывшему первому вице-премьеру Республики Алтай не удалось обжаловать приговор

Верховный суд Республики Алтай признал законность приговора бывшему первому вице-премьеру правительства региона Роберту Пальталлеру, осужденному на 14 лет за совершение коррупционных преступлений.

«По результатам рассмотрения судом второй инстанции жалоб стороны защиты, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре республики.

Приговор 70-летнему Роберту Пальталлеру горсуд Горно-Алтайска вынес в сентябре 2022 года. Экс-чиновник обвинялся в получении взяток на 8,2 млн руб. от представителей строительных компаний за содействие в заключении контрактов и беспрепятственную приемку работ, а также превышение должностных полномочий с причинением государству ущерба в размере 136 млн руб. Бывшему алтайскому вице-премьеру присудили 14 лет в колонии строгого режима, штраф 80 млн руб. и обязали компенсировать нанесенный ущерб.

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Илья Николаев