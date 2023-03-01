Сегодня исполняется 67 лет заместителю председателя правительства РФ—полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу
Юрий Трутнев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин:
— Уважаемый Юрий Петрович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Позвольте также от лица «Бамовского содружества» выразить благодарность за Вашу работу, ведь Вы не только содействуете ускорению модернизации БАМа и Транссиба, что придает качественное развитие структуре грузоперевозок в сегодняшних реалиях, но сохраняете и развиваете условия для людей, которые поддерживают эту важнейшую инфраструктуру страны. С удовольствием отмечу, что Ваши трудовые успехи — результат не только профессионального подхода к делу и высокой самоорганизации, но и серьезного увлечения спортом, который привлекает в спортивные залы молодых атлетов и поклонников! Желаю Вам здоровья, семейного благополучия и дальнейших свершений!
Сегодня исполняется 66 лет главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову
Рустам Минниханов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:
— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Сердечно поздравляю с днем рождения! Под Вашим руководством Татарстан стабильно входит в число самых успешных субъектов РФ. Устойчивое развитие — именно так можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в регионе. Мы вместе реализуем сложнейшие проекты уже много лет. Все это время меня не перестают восхищать Ваше стремление дойти до сути всех процессов, Ваши системность мышления, исключительная работоспособность и умение объединять талантливых людей в эффективные команды. Хочу пожелать в этот день много здоровья, энергии, гармонии и счастья!