Правительство назвало вбросом информацию Bloomberg о давлении на ЦБ

В пресс-службе премьер-министра Михаила Мишустина назвали несоответствующей действительности информацию Bloomberg о давлении на Банк России в вопросе ключевой ставки. Там подчеркнули, что кабинет министров и ЦБ находятся в постоянном контакте в том числе «в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала».

«Отдельно подчеркну, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике»,— заявил «Ъ» пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Ранее сегодня, 7 февраля, Bloomberg опубликовало заметку, в которой со ссылкой на источники утверждается, что правительство оказывает давление на Банк России. По данным агентства, кабинет министров склоняет регулятора к более оптимистичным экономическим прогнозам. Также, в преддверии заседания ЦБ, которое запланировано на 10 февраля, Белый дом призывает ЦБ дать сигнал рынку о готовности смягчать денежно-кредитную политику.

На сегодня, 7 февраля, ключевая ставка установлена на уровне 7,5%. ЦБ уже три раза сохранял этот показатель. Согласно прогнозу Центробанка, в 2023 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м — 5,6%. Движение ключевой ставки зависит, в том числе, от уровня инфляции. По данным Росстата, по итогам 2022 года она составила 11,94%. Аналитики ЦБ ожидают, что в 2023 году инфляция составит 6%. При этом ключевой показатель правительства — 4%.

Михаил Беляев